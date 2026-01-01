|ENGLISH VERSION
|
|13.Jan.2026
David Brunet (ANF)
| Historische Marke: Amiga Game List listet über 15.000 Amiga-Spiele
Die Amiga Game List ist eine von David Brunet seit April 1991 gepflegte Übersicht über veröffentlichte Amiga-Spiele und Erweiterungen. Mit der am 13. Januar 2026 erschiedenen 56. Ausgabe der AGL wurde die Gesamtzahl von 15.000 Einträgen überschritten. Die Liste umfasst nun 15.015 Einträge: 14.193 Spiele, 495 Erweiterungen und Datendisks, 159 Spiel-/Level-Editoren und 168 Interpreter.
Neben anderen neuen Features und Korrekturen wurden insgesamt 260 Spiele, die 2025 veröffentlicht oder aktualisiert wurden, hinzugefügt, weitere Publisher von Public-Domain-Spielen (wie Nordlicht) erwähnt, die Lizenz "Competition" (für Spiele, die über einen Wettbewerb verfügbar sind/veröffentlicht werden) hinzugefügt sowie Spiele, die mit Raylib, Talespin und EAC (Engine Nine Adventure Code) erstellt wurden. Es gibt auch eine "Download"-Seite, auf der man die CSV/Excel-Datei der Amiga-Spieleliste herunterladen und das Projekt unterstützen kann. (nba)
[Meldung: 13. Jan. 2026, 19:01] [Kommentare: 3 - 14. Jan. 2026, 18:41]
|
