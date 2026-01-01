|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|13.Jan.2026
| Scene World Podcast #229 - Chris Smith und Darren Melbourne über den THEA1200
In der aktuellen Episode #229 des Scene World Podcast dreht sich alles um den THEA1200. Zu Gast sind Chris Smith und Darren Melbourne von Retro Games Ltd., die über die Entstehung, Technik und Zielsetzung des Amiga-1200-Ersatzsystems sprechen. (nba)
[Meldung: 13. Jan. 2026, 19:06] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.