 E-Mail-Programm: Vierte Testversion 0.1.4 von AMail verfügbar
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine vierte Testversion 0.1.4 von "AMail" veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt (Video über die Vorgängerversion).

Die aktuelle Version 0.1.4 von AMail umfasst mehrere Änderungen auf unterschiedlichen Bereichen. So wurden unter anderem die Anzeigegeschwindigkeit beim Einblenden des E-Mail-Inhaltes erhöht und Funktionen und Einstellungen zum Entfernen von HTML-Code hinzugefügt.

Alle Änderungen auf einen Blick:
  • Speed increase reading message body from disk Astrix out passwords in settings for SMTP and IMAP servers.
  • Ignore Quoted Printed Text in body of messages.
  • Strip HTML codes
  • Settings for enable and disable Strip HTML codes and Quoted Printed text
  • Update to config.ini
  • Some UTF8 strings handled in Subject and From fields
  • Correct IMAP disk syncing issue
[Meldung: 13. Jan. 2026, 19:19]
