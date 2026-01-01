|ENGLISH VERSION
|13.Jan.2026
| E-Mail-Programm: Vierte Testversion 0.1.4 von AMail verfügbar
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine vierte Testversion 0.1.4 von "AMail" veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt (Video über die Vorgängerversion).
Die aktuelle Version 0.1.4 von AMail umfasst mehrere Änderungen auf unterschiedlichen Bereichen. So wurden unter anderem die Anzeigegeschwindigkeit beim Einblenden des E-Mail-Inhaltes erhöht und Funktionen und Einstellungen zum Entfernen von HTML-Code hinzugefügt.
Alle Änderungen auf einen Blick:
