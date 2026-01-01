amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

14.Jan.2026



 Windows: Greaseweazle-GUI FluxMyFluffyFloppy 5.2.7
Die Greaseweazle-Tools-Benutzeroberfläche für Windows FluxMyFluffyFloppy unterstützt in der Version 5.2.7 nun auch ein viertes Diskettenlaufwerk. (snx)

[Meldung: 14. Jan. 2026, 12:50] [Kommentare: 0]
.
.