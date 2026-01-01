|14.Jan.2026
| SDBox-Multiboot 0.7.2
Die SDBox erlaubt die Verwendung von SD-Karten über die Parallele Schnittstelle. Unter dem Titellink steht mit SDBox-Multiboot nun die Version 0.7.2 eines Diskettenabbilds zur Verfügung, mit dem die Workbench an jedem Amiga von der SDBox gestartet werden kann. Hierbei ist es zudem möglich, mehrere Workbench-Installationen zu hinterlegen, sodass dann jene ausgewählt wird, welche dem im jeweiligen Gerät verbauten Kickstart-ROM entspricht
Neben Fehlerbereinigungen und Optimierungen wurde beim Update lediglich der Suchpfad geändert. (snx)
[Meldung: 14. Jan. 2026, 12:50] [Kommentare: 1 - 14. Jan. 2026, 19:09]
