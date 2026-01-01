amiga-news ENGLISH VERSION
14.Jan.2026
OK COOL (ANF)


 Podcast: OK COOL trifft Nico Barbat
In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts spricht Dom Schott mit unserem Redakteurskollegen, Verlagsgründer und ehemaligem Amiga-Plus-Chefredakteur Nico Barbat über Look Behind You und seinen Werdegang. (snx)

[Meldung: 14. Jan. 2026, 12:50]
