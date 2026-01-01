amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

15.Jan.2026



 Anleitung: Building Amiga 4000T
In zwei Artikeln beschreibt John 'Chucky' Hertell die Bestückung frisch produzierter Platinen für die Daughterboards eines A4000T sowie der eigentlichen A4000T-Hauptplatine. (cg)

[Meldung: 15. Jan. 2026, 23:28] [Kommentare: 0]
.
.