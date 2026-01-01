|ENGLISH VERSION
|
|16.Jan.2026
| Demoparty: Ergebnisse der RSync 2026
Am 09. und 10. Januar fand in die diesjährige Auflage der RSync-Demoparty in Belgien statt. Den ersten Platz in der Kategorie "Oldskool Demo" belegte 'Steffest' mit Rubbur. In einem Blogeintrag berichtet er ausführlich über die Entstehung. Den vierten Platz belegte 'Flush' mit Hey, tu viens à la R5?. (dr)
[Meldung: 16. Jan. 2026, 22:15]
|
