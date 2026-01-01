amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

16.Jan.2026



 Video: Fehlerbehebung in AMOS-Programmen
In seinem neuesten Video zeigt Keith 'Yawning Angel' Elcombe, wie man Fehler im AMOS-Code mithilfe der Befehle "Trap" und "Errtrap" behandeln kann. (dr)

[Meldung: 16. Jan. 2026, 22:24] [Kommentare: 0]
.
.