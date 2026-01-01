17.Jan.2026









Weitere Checkmate-Gehäuse und Zubehör in Kürze verfügbar

Steve Jones kündigt an, von seinen "Checkmate"-Gehäusen und Zubehör noch ein mal einige Exemplare in den Verkauf zu bringen. Die Stückzahlen seien durch noch vorhandene Gehäuseteile bzw. Verpackungen limitiert, für größere Stückzahlen müsste er eine erneute Schwarmfinanzierung starten um Mindestauflagen garantieren zu können. Verfügbar sollen ab Mitte Februar die folgenden Produkte sein: 40 weiße "Checkmate A1500 Plus"-Kits für A500/1200/600 (ohne Tastaturgehäuse)

40 weiße tastaturgehäuse für A500/A1200

19 "A500 keyboard cable kits"

90 schwarze und weiße "Checkmate 1500 Mini"-Gehäuse

90 schwarze und weiße Checkmate Garages Entsprechende Bestellmöglichkeiten sollen Ende nächster Woche in Jones' Webshop eingerichtet werden. Wer dort Interesse anmeldet, wird bei Verfügbarkeit per E-Mail informiert und hat dann einen Tag Zeit, die Bestellung zu bestätigen. (cg)



[Meldung: 17. Jan. 2026, 22:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

