17.Jan.2026
Christian 'xeno74' Zigotzky


 Linux: Kernel 6.12.65 LTS für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den Linux-Kernel 6.12.65 LTS ("Langzeitunterstützung", Changelog) für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari, und QEMU VMs) kompiliert. Zwei von Zigotzky veröffentlichte Videos (1, 2) zeigen wie Zigotzky die Docker-Container für das Compilieren und Testen eines PowerPC-Kernels vorbereitet, ein Screenshot zeigt das Monitoring der Container während des Compile- und Testvorgangs. (cg)

[Meldung: 17. Jan. 2026, 23:11] [Kommentare: 0]
.