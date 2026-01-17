|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|18.Jan.2026
| Aminet-Uploads bis 17.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 17.01.2026 dem Aminet hinzugefügt:
bebbossh.lha comm/net 308K OS3 SSH2 suite, client/serv... libnix-2.1-cross.tgz dev/cross 1.9M OS3 Modernized libnix C run... VSCode.zip dev/cross 17K GEN MS VS Code config/easy ... CubicIDE-AmigaE.lha dev/e 14K GEN Cubic-IDE AmigaE Plugin Spec_An_128Hz_AMIGA.zip dev/gcc 385K VAR Spec_An_128Hz_AMIGA BlueSCSI-toolbox.lha disk/misc 37K OS3 Communicate with SCSI e... Azerty-NF.lha driver/inp 13K GEN A French AZERTY NF Z71-... ScummVM_RTG_060.lha game/misc 64M OS3 Amiga port of ScummVM 2... G-WARS.lha game/shoot 14M OS3 Geometry Wars inspired ... RNOEffects.lha gfx/edit 6.7M MOS Image processing progra... RNOEffects_68k.lha gfx/edit 6.0M OS3 Image processing progra... RNOEffects_68k_FPU.lha gfx/edit 5.9M OS3 Image processing progra... RNOEffects_AROS.lha gfx/edit 3.6M ARO Image processing progra... RNOEffects_OS4.lha gfx/edit 7.4M OS4 Image processing progra... RNOEffects_WOS.lha gfx/edit 6.4M WUP Image processing progra... WhatIFF4.18.lha mags/misc 39M GEN What IFF? #4.18-Decembe... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... poprockathos.lha mods/midi 2K GEN Contrapunctus Inventus ... DeluxeIcons-Volume2.zip pix/icon 30M GEN 127 Dual-PNG icons for ... Spec_An_128Hz_AMIGA.png pix/misc 974K GEN Spec_An_128Hz_AMIGA Scr... WinUAE-T-Trick.jpg pix/misc 1.1M GEN Share WinUAE-UserData w... aissclassic.lha util/misc 2.7M GEN Amiga Image Storage Sys... aissclassicdoc.pdf util/misc 479K GEN AISSClassic - Documenta... Ticklish_V1-0-1.lha util/misc 4.7M OS3 ToDo List VATestprogram.zip util/misc 8.4M OS3 Versatile Amiga Testpro... iTidy.lha util/wb 163K OS3 Tidies Workbench icons ...(snx)
[Meldung: 18. Jan. 2026, 06:46] [Kommentare: 0]
