|19.Jan.2026
| Fenster vergrößern und einrasten: GoSnap 0.20
GoSnap fängt Fenster ein, wenn sie in die Nähe der Bildschirmränder oder -Ecken verschoben werden und passt ihre Größe an. So wird ein an den oberen Bildschirmrand geschobenes Fenster beispielsweise auf die maximal möglichen Abmessungen vergrößert. Änderungen seit unserer letzten Meldung:
(dr)
- 0.19 (2025-11-28): added support for ScreenNotify to monitor Workbench screen changes (optionally, works if the screennotify.library is present in the system)
- 0.20 (2026-01-17): disable window snapping while holding SHIFT
