19.Jan.2026



 Printmagazin: Amiga Germany, Ausgabe 17
"Amiga Germany" hat seinen Ursprung in einer gleichnamigen Facebook-Gruppe, das Magazin im A5-Format kümmert sich schwerpunktmäßig um die Spiele- und Demo-Szene auf dem Amiga. Die 17. Ausgabe kann für 4,99 Euro (zzgl. Versand) vorbestellt werden und bietet folgenden Inhalt:
  • Titelstory: Double Feature Silkworm und SWIV
  • Amiga CD32
  • Amiga 40 und der Amiga Prototyp Lorraine
  • Beach Volley
  • Box-Art-Story: New York Warriors
  • 40 Jahre Paula + Interview Chris Hülsbeck
  • Sword of Sodan
  • Underground Story Teil 3: Die Schattenseiten der Raubkopierer-Szene
  • Open Source Arcade Stick
  • Aktuelle News
  • Jede Menge Erinnerungen
  • GRATIS Überraschungs-Sammelkarte! (Nur solange der Vorrat reicht!)
  • Zusätzlich in dieser Ausgabe: GRATIS zweiseitiges A2 Poster (Nur solange der Vorrat reicht)
(dr)

[Meldung: 19. Jan. 2026, 21:49] [Kommentare: 0]
