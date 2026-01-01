|19.Jan.2026
| AmigaOS 4: Denkspiel ZAZ 1.04
Hugues 'HunoPPC' Nouvel hat erneut das Denkspiel "ZAZ" aktualisiert, bei dem der Spieler Kugeln zu Dreiergruppen anordnen muss (Video). Änderungen:
Benötigt werden eine Grafikkarte mit mindestens 128 MB Speicher (256 MB dringend empfohlen) und die clib4-Bibliothek Version 2.0 (enthalten). (dr)
- Compiled with CLIB4 GCC 6.4.0
- 3 versions:
- Added 8 news sounds FX .wav
- Added code for sounds Fx with Datatype for low Cpu
- Now is threaded
- Usage Cpu on X5000/40 with EGL_Wrap is 28% (convert to a shaders)
- Usage Cpu on X5000/40 with MiniGL is 20% (native)
[Meldung: 19. Jan. 2026, 22:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]