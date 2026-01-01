20.Jan.2026









Floppy-Spezialist: UnifiedFloppyTool (UFT) 4.0.0

Mit UnifiedFloppyTool ist ein neues, plattformübergreifendes Tool für den Umgang mit Disketten-Images erschienen. Das Projekt auf GitHub bietet eine einheitliche Oberfläche und Funktionalität für das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten verschiedener Formate klassischer Diskettenabbilder.



Das Tool unterstützt mehrere Image-Formate und soll den Umgang mit Diskettenabbildern vereinfachen, insbesondere wenn Projekte auf echten Systemen oder in Emulatoren eingesetzt werden sollen. UTF unterstützt aktuell laut Entwickler über 470 Diskettenformate, darunter für den Amiga ADF, ADZ, DMS, HDF, IPF (CAPS/SPS). Es ist in vollem Umfang mit verschiedenenen Hardware-Controllern wie Greaseweazle, KryoFlux, Catweasel und FluxEngine kompatibel und wird für Windows (64bit), Linux (64bit), Debian/Ubuntu und MacOS angeboten.



Neue Funktionen in Version 4.0.0 DMK Analyzer Panel - Deep analysis of TRS-80 DMK disk images

Flux Histogram - Real-time timing visualization with encoding detection

GW→DMK Direct - Stream Greaseweazle flux directly to DMK format

TI-99/4A Support - Complete sector formats (FM90, FM128, MFM256)

86Box 86F Format - PC emulator flux format support

MAME MFI Format - MAME floppy image support

Enhanced Validation - uft check command for integrity verification (nba)



[Meldung: 20. Jan. 2026, 10:29] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

