|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|20.Jan.2026
| Floppy-Spezialist: UnifiedFloppyTool (UFT) 4.0.0
Mit UnifiedFloppyTool ist ein neues, plattformübergreifendes Tool für den Umgang mit Disketten-Images erschienen. Das Projekt auf GitHub bietet eine einheitliche Oberfläche und Funktionalität für das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten verschiedener Formate klassischer Diskettenabbilder.
Das Tool unterstützt mehrere Image-Formate und soll den Umgang mit Diskettenabbildern vereinfachen, insbesondere wenn Projekte auf echten Systemen oder in Emulatoren eingesetzt werden sollen. UTF unterstützt aktuell laut Entwickler über 470 Diskettenformate, darunter für den Amiga ADF, ADZ, DMS, HDF, IPF (CAPS/SPS). Es ist in vollem Umfang mit verschiedenenen Hardware-Controllern wie Greaseweazle, KryoFlux, Catweasel und FluxEngine kompatibel und wird für Windows (64bit), Linux (64bit), Debian/Ubuntu und MacOS angeboten.
Neue Funktionen in Version 4.0.0
[Meldung: 20. Jan. 2026, 10:29] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.