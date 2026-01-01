|ENGLISH VERSION
|21.Jan.2026
Domagoj Ozanic (ANF)
| Amiga-WARP-Kalender für 2026
Wie jedes Jahr gibt es auch für 2026 wieder einen Kalender der kroatischen Amiga-WARP-Vereinigung, der als PDF-Datei auf kroatisch, deutsch und englisch vorliegt. (snx)
[Meldung: 21. Jan. 2026, 12:10] [Kommentare: 0]
