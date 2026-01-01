|ENGLISH VERSION
|
|21.Jan.2026
Lars Rebenstorff (ANF)
| Ankündigung: Bastelprojekt "Amiga 1600" in Anlehnung an den Amiga 1000
Unter dem Titellink sowie über seinen Videokanal kündigt 'EMD69' sein jüngstes Projekt an, das er "Amiga 1600" getauft hat. Angelehnt an den Amiga 1000 will der Bastler einen Rechner präsentieren, der kompakter ist, mit integriertem Netzteil, CF-Karten- und PCMCIA-Schnittstelle sowie eingebautem Gotek-Laufwerk.
Für diejenigen, die sich den Nachbau zutrauen, sollen die benötigten Unterlagen (u.a. Gerber- und STL-Dateien) verfügbar gemacht werden, ggf. per Kaufmöglichkeit über das Forum seiner Webseite. Gemäß dem Eintrag vom 5. Januar sollen in den nächsten Wochen die detaillierten technischen Spezifikationen veröffentlicht werden. (snx)
[Meldung: 21. Jan. 2026, 15:29] [Kommentare: 4 - 21. Jan. 2026, 21:21]
