|22.Jan.2026
| Youtube-Proxy: AmiTube-Server aktualisiert
Marcus 'ALB42' Sackrow hat die Server-Software seines Amiga-kompatiblen Youtube-Proxies "AmiTube" aktualisiert - aufgrund von Änderungen bei Youtube hatte dieser zuletzt nur noch Fehlermeldungen produziert. Der dazugehörige, auf dem Amiga laufende Client muss nicht ausgetauscht werden, sämtliche Änderungen sind Serverseitig erfolgt. (cg)
[Meldung: 22. Jan. 2026, 22:25] [Kommentare: 1 - 23. Jan. 2026, 10:55]
