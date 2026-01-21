amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
22.Jan.2026



 Youtube-Proxy: AmiTube-Server aktualisiert
Marcus 'ALB42' Sackrow hat die Server-Software seines Amiga-kompatiblen Youtube-Proxies "AmiTube" aktualisiert - aufgrund von Änderungen bei Youtube hatte dieser zuletzt nur noch Fehlermeldungen produziert. Der dazugehörige, auf dem Amiga laufende Client muss nicht ausgetauscht werden, sämtliche Änderungen sind Serverseitig erfolgt. (cg)

[Meldung: 22. Jan. 2026, 22:25] [Kommentare: 1 - 23. Jan. 2026, 10:55]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.