| Amiga-Disketten am PC: Kopierprogramm G-Copy 0.7
Vor knapp vier Jahren stellte Entwickler Arne Urbaniak sein Kopierprogramm G-Copy zum Lesen und Schreiben von Amiga-ADF-Daten am Windows-PC vor. Das optisch an das beliebte X-Copy angelehnte G-Copy unterstützt dafür die Laufwerk-Controller Greaseweazle von Keir Fraser, ADF-Drive von D. Tonn oder DrawBridge (Arduino) von Rob Smith.
Die Version 0.7 unterstützt unter anderem nun das Kopieren von DF0 nach DF0 und zwei Greaseweasle als DF0 und DF1. Es ist ebenso möglich, gleichzeitig von der HD-Datei auf DF0 und DF1 schreiben. Auf Wunsch eines Nutzers gibt es eine Winteredition, die auf der Version X-Copy Pro Xmas '92 basiert. Der Wechsel zwischen Standard- und Winterlayout erfolgt durch Klicken auf das T von TIME. (dr)
