|
|24.Jan.2026
| Browser-Erweiterung: AGuide Viewer 0.9
AGuide Viewer ist ein Open-Source-Reader für AmigaGuide-Dokumente, der als Browser-Erweiterung für Firefox und Chrome implementiert ist. Version 0.9 fügt Unterstützung für die Tags APEN und BPEN hinzu, um Text- bzw. Hintergrundfarbe auf einen Palettenindex festzulegen. (dr)
[Meldung: 24. Jan. 2026, 07:28] [Kommentare: 0]
|
