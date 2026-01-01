|ENGLISH VERSION
|
|25.Jan.2026
Amigaworld.net (Forum)
| MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.1
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein Update für die Version 11 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Er basiert nun auf der aktuellsten stabilen WebKitGTK-Fassung 2.50.4. Daneben wurden zugunsten der Geschwindigkeit SVG-Radialgradienten deaktiviert und ein Fehler bei der Vollbilddarstellung behoben.
Download: wayfarer.lha (55 MB) (snx)
[Meldung: 25. Jan. 2026, 08:22] [Kommentare: 1 - 25. Jan. 2026, 10:04]
|
