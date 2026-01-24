|25.Jan.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 24.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 24.01.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
emuv0.x86_64-aros-v11.zip emu/com 2Mb Emulator for 32-bit AROS applica...
polarpaint_aros.lha gra/edi 2Mb Paint program made with Hollywood
polarpaint_small_aros.lha gra/edi 2Mb Paint program made with Hollywood
yam29p1-aros-i386.lha net/ema 3Mb Email Client "No Bug"
yam29p1-aros-ppc.lha net/ema 4Mb Email Client
(snx)
[Meldung: 25. Jan. 2026, 08:23] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]