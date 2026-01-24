amiga-news ENGLISH VERSION
 AROS-Archives-Uploads bis 24.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 24.01.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
emuv0.x86_64-aros-v11.zip    emu/com 2Mb   Emulator for 32-bit AROS applica...
polarpaint_aros.lha          gra/edi 2Mb   Paint program made with Hollywood
polarpaint_small_aros.lha    gra/edi 2Mb   Paint program made with Hollywood
yam29p1-aros-i386.lha        net/ema 3Mb   Email Client "No Bug"
yam29p1-aros-ppc.lha         net/ema 4Mb   Email Client
(snx)

[Meldung: 25. Jan. 2026, 08:23] [Kommentare: 0]
.