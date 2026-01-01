|26.Jan.2026
| Veranstaltung: ZZAP! Live 2026 in Coventry (England)
Am 15./16. Mai findet die vierte "ZZAP!-Live"-Veranstaltung für alle Commodore- und Amiga-Systeme im The Village Hotel in Coventry (England) statt, organisiert von Fusion Retro Books. VIP-Tickets für Freitagabend, Samstag und Samstagabend sind im Prinzip ausverkauft, Standardtickets für Samstag (rund 29 Euro) sind noch verfügbar. (dr)
[Meldung: 26. Jan. 2026, 20:19] [Kommentare: 0]
