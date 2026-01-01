amiga-news ENGLISH VERSION
26.Jan.2026



 Blog: Erfahrungsbericht zur Zorro-II-Soundkarte AmiGUS
In einem ausführlich bebilderten Bericht schildert "Epsilon" den Einbau und die Inbetriebnahme der Zorro-II-Soundkarte AmiGUS (amiga-news.de berichtete) in seinen Amiga 3000. (dr)

[Meldung: 26. Jan. 2026, 20:25] [Kommentare: 1 - 26. Jan. 2026, 23:00]
