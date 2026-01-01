amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

26.Jan.2026



 7-bit: Firmware 0.66 für Ryś BlueLink
Mit dem Bluetooth-Adapter "Ryś BlueLink" von 7-Bit lassen sich kabellose Controlpads von Microsoft (X Box One), Sony (PlayStation 4, PlayStation 3) und Nintendo (Joy-Con) am Amiga 500 und Amiga 1200 nutzen (amiga-news.de berichtete). Die neue Firmwareversion 0.66 behebt das Problem mit dem 8Bitdo M30 D-Pad im RyśBlueLink-Menü. Außerdem wird jetzt neu der DATA FROG Y5A Arcade-Stick unterstützt. (dr)

[Meldung: 26. Jan. 2026, 20:44] [Kommentare: 0]
.