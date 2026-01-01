|27.Jan.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood 11: Coderise Addons veröffentlicht
Airsoft Softwair hat die Verfügbarkeit einer Reihe von Add-ons für "Hollywood 11: Coderise" bekanntgegeben. Die folgenden Add-ons stehen ab sofort zum freien Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal zur Verfügung:
Mit der Veröffentlichung dieser Komponenten ist das Hollywood-11-Release laut Entwickler Andreas Falkenhahn nun vollständig. (nba)
- Hollywood-Player 11.0 für alle unterstützten Plattformen inkl. Android
- Hollywood-SDK 11.0 zum Entwickeln eigener Plugins (enthält Beispiele und über 500 Seiten an Dokumentation in verschiedenen Formaten)
- Hollywood-11.0-Addon für Cubic IDE (entwickelt von Michael Jurisch)
- Hollywood-11.0-Online-Referenzmanual (fast 1400 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich)
- Hollywood-SDK-11.0-Online-Referenzmanual (über 500 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich)
[Meldung: 27. Jan. 2026, 15:03] [Kommentare: 0]
