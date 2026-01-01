amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
27.Jan.2026
Nicola Morocutti (ANF)


 Italienisches Print-/PDF-Magazin: Passione Amiga, Ausgabe 29 und Jahrbuch
Die aktuelle Ausgabe 29 (Januar/Februar 2026) des italienischen Magazins "Passione Amiga" enthält 48 Farbseiten und ist als gedruckte oder digitale Ausgabe (via Amazon) erhältlich. Zu den Themen des Hefts gehören:
  • Reviews von 15 neuen Amiga-Spielen: Renegade Amiga AGA, Serious Sam, US Championship V'BALL, Arpegio, Mutant Monty, Blok, Ubek, Wheelchair Gladiators, Bouncy Bonzo's Space Journey, Dig Dug II, The Holy Cube Deluxe, Nitro Racers, Invanoid, Mission 2 Mars und Submarine Attack
  • Feature: Drei Brüder und der Amiga - Die Geschichte der Dardari Bros, Teil 2
  • Im Gespräch mit Riccardo Carletti, Autor von Another World - The Movie, und mit Fields of Vision, Macher von Breathless
  • Tech: Entwickeln einer Amiga-Library
  • Kolumne: La soffitta del Pastore
  • Außerdem: Games-News, Tech-News u.v.m.
Außerdem ist via Amazon auch das Passione Amiga Yearbook 2025 erhältlich, das alle Reviews, interviews, Reportagen und technischen Artikel aller Passione Amiga Ausgaben aus dem vergangenen Jahr beinhaltet. (nba)

[Meldung: 27. Jan. 2026, 15:13] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.