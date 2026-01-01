|ENGLISH VERSION
|29.Jan.2026
| Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.26
Das quelloffene Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde um die Änderungen der vor zwei Tagen veröffentlichten OpenSSL-Version 3.6.1 ergänzt. Letztere beseitigt diverse Fehler, darunter eine CVE-Schwachstelle mit hoher Priorität. (cg)
[Meldung: 29. Jan. 2026, 22:15] [Kommentare: 0]
|
