|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|29.Jan.2026
Indie Retro News (Webseite)
| Automaten-Umsetzung: Spielbares Demo von "Wardner"
"Wardner" (Video) ist ein Klon des gleichnamigen Spielautomaten von 1987, der mit der Scorpion Engine entwickelt wird. Ein spielbares Demo zeigt die ersten drei Level des Titels, der einen PAL-Amiga mit AGA-Chipsatz voraussetzt. (cg)
[Meldung: 29. Jan. 2026, 22:34] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.