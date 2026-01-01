|ENGLISH VERSION
|31.Jan.2026
amigabench.itch.io/boingtube (ANF)
| BoingTube: YouTube auf dem Amiga
BoingTube macht YouTube-Inhalte auf klassischen Amiga-Systemen nutzbar, der Ansatz ähnelt dabei stark AmiTube: Das Projekt richtet sich an AmigaOS-3.2-Nutzer und kombiniert eine native Amiga-Anwendung mit einem serverbasierten Backend, das im lokalen Heimnetzwerk betrieben wird. Der Server übernimmt dabei alle aufwendigen Aufgaben wie Suche, Metadaten-Verarbeitung und Transkodierung der Videos, die Bedienung unter AmigaOS erfolgt entweder über eine RxMUI-basierte Benutzeroberfläche oder über ein vollständig IBrowse-kompatibles HTML-Frontend.
BoingTube unterstützt die globale YouTube-Suche, das Durchsuchen von Kanälen sowie das Abspielen von Videos und Playlists. Umfangreiche Metadaten wie Aufrufe, Abonnenten, Vorschaubilder und weitere Informationen werden ebenfalls angezeigt. Der Server-Teil wird als Docker-Container vertrieben und setzt einen 64-Bit-Prozessor mit 2 GB RAM voraus. Amigaseitig wird das folgende Setup benötigt:
