BoingTube: YouTube auf dem Amiga

BoingTube macht YouTube-Inhalte auf klassischen Amiga-Systemen nutzbar, der Ansatz ähnelt dabei stark AmiTube: Das Projekt richtet sich an AmigaOS-3.2-Nutzer und kombiniert eine native Amiga-Anwendung mit einem serverbasierten Backend, das im lokalen Heimnetzwerk betrieben wird. Der Server übernimmt dabei alle aufwendigen Aufgaben wie Suche, Metadaten-Verarbeitung und Transkodierung der Videos, die Bedienung unter AmigaOS erfolgt entweder über eine RxMUI-basierte Benutzeroberfläche oder über ein vollständig IBrowse-kompatibles HTML-Frontend.



BoingTube unterstützt die globale YouTube-Suche, das Durchsuchen von Kanälen sowie das Abspielen von Videos und Playlists. Umfangreiche Metadaten wie Aufrufe, Abonnenten, Vorschaubilder und weitere Informationen werden ebenfalls angezeigt. Der Server-Teil wird als Docker-Container vertrieben und setzt einen 64-Bit-Prozessor mit 2 GB RAM voraus. Amigaseitig wird das folgende Setup benötigt: AmigaOS 3.2

68040 und AGA oder RTG (schneller 68060/Vampire/PiStorm und RTG dringend empfohlen)

MUI 3.8

RxMUI

TCP/IP stack (Roadshow, Miami, Genesis, etc.)

schnelle Ethernet-Verbindung

nettools (curl, nc)

mpega.library

Für Wiedergabe im Fenster: Workbench-Bildschirm mit 16/24 Bit Farbtiefe

IBrowse 3.0 für das HTML-Frontend (cg)



[Meldung: 31. Jan. 2026, 22:32] [Kommentare: 0]

