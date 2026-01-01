|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|31.Jan.2026
Mark Junker (ANF)
| Windows: "AmigaGuide Viewer" zeigt Guide, Autodoc, ILBM und Icons an
Mark Junker hat für Windows einen AmigaGuide-Viewer entwickelt, der neben AmigaGuide auch autodoc, IFF-ILBM sowie Amiga-Icons (inklusive Newicons) anzeigen kann. Der Autor erklärt, der Anzeiger unterstütze "praktisch alle Features des amigaguide-Formates". (cg)
[Meldung: 31. Jan. 2026, 22:39] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.