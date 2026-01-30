|01.Feb.2026
| OpenStreetMap-Anzeiger: MUIMapparium erhält SSL-Unterstützung
MUIMapparium, Marcus 'ALB42' Sackrows OpenStreetMap-Anzeiger, hat nun doch noch ein kleines Update erhalten. Der Anlass: Der Karten-Server setzt inzwischen SSL voraus.
Die Version 0.9 mit SSL-Unterstützung liegt für AmigaOS 3.x, AROS und MorphOS vor. Jene auch in der AmigaOS-4-Fassung zu implementieren hätte indes zu großen Aufwand bedeutet. (snx)
[Meldung: 01. Feb. 2026, 07:51] [Kommentare: 1 - 01. Feb. 2026, 09:44]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]