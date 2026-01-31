|ENGLISH VERSION
|
|01.Feb.2026
| Aminet-Uploads bis 31.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 31.01.2026 dem Aminet hinzugefügt:
DCTelnet.lha comm/tcp 145K OS3 DCTelnet - Telnet/BBS c... ace-basic.lha dev/basic 2.9M OS3 ACE Basic less-mos.lha dev/gg 1.7M VAR Viewer program similar ... CubicIDE_HW110.lha dev/hwood 823K OS3 Hollywood add-on for Cu... HollywoodPlayer.lha dev/hwood 10M VAR Player for Hollywood ap... Hollywood_SDK.lha dev/hwood 3.3M GEN Plugin development kit ... cfd138.lha driver/med 296K OS3 CompactFlash PCMCIA dri... anaiis.lha driver/oth 272K OS3 ANAIIS USB Stack Releas... VA2000.card.lha driver/vid 6K OS3 Alternative VA2000 P96 ... AmiShockolate.zip game/actio 617K ARO Porting of Shockolate (... AB3D2_TKG.lha game/shoot 2.0M OS3 Alien Breed 3D II - The... Pong-AI.lha game/wb 37K OS3 Amiga game created enti... PolarPaint_68k.lha gfx/edit 1.8M OS3 Paint program made with... PolarPaint_AROS.lha gfx/edit 1.9M ARO Paint program made with... PolarPaint_manual.pdf gfx/edit 638K GEN Manual for PolarPaint PolarPaint_MOS.lha gfx/edit 2.1M MOS Paint program made with... PolarPaint_OS4.lha gfx/edit 2.2M OS4 Paint program made with... PolarPaint_small_68k.lha gfx/edit 1.6M OS3 Paint program made with... PolarPaint_small_AROS.lha gfx/edit 1.8M ARO Paint program made with... PolarPaint_small_MOS.lha gfx/edit 1.9M MOS Paint program made with... PolarPaint_small_OS4.lha gfx/edit 2.0M OS4 Paint program made with... PolarPaint_small_WOS.lha gfx/edit 2.2M WUP Paint program made with... PolarPaint_WOS.lha gfx/edit 2.4M WUP Paint program made with... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... NAFCYI1994S3-B00.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Fall 1994 (BMP F... AnnotateHollywoodSyntax.lha text/edit 46K GEN Hollywood Syntax for An... NAFCYI1994S3-00.zip text/pfont 1.9M GEN NAFCYI Fall 1994 (PS Fo... Theme_List.lha util/dir 5.1M VAR list any OS4/AROS/MOS t... AmiSSL-v5-OS3.lha util/libs 4.1M OS3 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-OS4.lha util/libs 3.7M OS4 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-SDK.lha util/libs 2.5M VAR OpenSSL as an Amiga sha... VATestprogram.zip util/misc 8.4M OS3 Versatile Amiga Testpro... SyncTime.lha util/time 33K OS3 NTP time sync commodity...(snx)
