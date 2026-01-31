amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
01.Feb.2026



 Aminet-Uploads bis 31.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 31.01.2026 dem Aminet hinzugefügt:
DCTelnet.lha                   comm/tcp   145K  OS3 DCTelnet - Telnet/BBS c... 
ace-basic.lha                  dev/basic  2.9M  OS3 ACE Basic                                
less-mos.lha                   dev/gg     1.7M  VAR Viewer program similar ...         
CubicIDE_HW110.lha             dev/hwood  823K  OS3 Hollywood add-on for Cu...           
HollywoodPlayer.lha            dev/hwood   10M  VAR Player for Hollywood ap...             
Hollywood_SDK.lha              dev/hwood  3.3M  GEN Plugin development kit ...     
cfd138.lha                     driver/med 296K  OS3 CompactFlash PCMCIA dri... 
anaiis.lha                     driver/oth 272K  OS3 ANAIIS USB Stack Releas...            
VA2000.card.lha                driver/vid   6K  OS3 Alternative VA2000 P96 ...            
AmiShockolate.zip              game/actio 617K  ARO Porting of Shockolate (...     
AB3D2_TKG.lha                  game/shoot 2.0M  OS3 Alien Breed 3D II - The...  
Pong-AI.lha                    game/wb     37K  OS3 Amiga game created enti...        
PolarPaint_68k.lha             gfx/edit   1.8M  OS3 Paint program made with...        
PolarPaint_AROS.lha            gfx/edit   1.9M  ARO Paint program made with...        
PolarPaint_manual.pdf          gfx/edit   638K  GEN Manual for PolarPaint                    
PolarPaint_MOS.lha             gfx/edit   2.1M  MOS Paint program made with...        
PolarPaint_OS4.lha             gfx/edit   2.2M  OS4 Paint program made with...        
PolarPaint_small_68k.lha       gfx/edit   1.6M  OS3 Paint program made with...        
PolarPaint_small_AROS.lha      gfx/edit   1.8M  ARO Paint program made with...        
PolarPaint_small_MOS.lha       gfx/edit   1.9M  MOS Paint program made with...        
PolarPaint_small_OS4.lha       gfx/edit   2.0M  OS4 Paint program made with...        
PolarPaint_small_WOS.lha       gfx/edit   2.2M  WUP Paint program made with...        
PolarPaint_WOS.lha             gfx/edit   2.4M  WUP Paint program made with...        
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
NAFCYI1994S3-B00.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Fall 1994 (BMP F...             
AnnotateHollywoodSyntax.lha    text/edit   46K  GEN Hollywood Syntax for An...    
NAFCYI1994S3-00.zip            text/pfont 1.9M  GEN NAFCYI Fall 1994 (PS Fo...              
Theme_List.lha                 util/dir   5.1M  VAR list any OS4/AROS/MOS t...      
AmiSSL-v5-OS3.lha              util/libs  4.1M  OS3 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-OS4.lha              util/libs  3.7M  OS4 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-SDK.lha              util/libs  2.5M  VAR OpenSSL as an Amiga sha...   
VATestprogram.zip              util/misc  8.4M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
SyncTime.lha                   util/time   33K  OS3 NTP time sync commodity...
(snx)

[Meldung: 01. Feb. 2026, 07:51] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.