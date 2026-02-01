amiga-news ENGLISH VERSION
02.Feb.2026



 Rogue-like-Spiel: Roguecraft DX 1.8
Im September 2024 hatte Badger Punch Games ihr Rogue-like-Spiel "Roguecraft" veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Lizensiert und vertrieben durch Thalamus Digital, wurde das Spiel später als "Roguecraft DX" unter anderem auch für PC und die Evercade-Handheld-Konsole veröffentlicht. Diese erweiterte Version wurde auf dem Amiga zurückportiert (Video) und bietet folgende neue Funktionen:
  • Es gibt jetzt 15 Levels zu erkunden, im Vergleich zu den ursprünglichen 10.
  • Die Reise beginnt nun in "The Wilderness", einem neuen Gebiet außerhalb des Dungeons.
  • Es gibt 80 zusätzliche Raumvariationen und zahlreiche visuelle Verbesserungen an den Hintergrundkacheln.
  • Geheime Räume sind dank zusätzlicher visueller Hinweise leichter zu entdecken.
  • In den Tiefen des Dungeons warten neue Monster, darunter Old Thang, Oogles und Bluethulhu.
  • Snark- und Skorpeeo-Monster können nun vergiften. Ist man vergiftet, erscheint ein Totenkopf im Wirkungsbereich.
  • Es wurden neue Arten von Tränken hinzugefügt, darunter Unsichtbarkeit, Regeneration und Monster verwirren.
  • Schatztruhen können nun "Göttliche Intervention" enthalten, einen seltenen Gegenstand, der einmal wiederbeleben kann.
  • Upgrade-Edelsteine blinken nun, wenn sie in einem Raum erscheinen, sodass sie leichter zu sehen sind.
  • Die Teleportationsfähigkeit des Schurken wurde verbessert: Sie teleportiert den Spieler nun in die Nähe einer Tür, kostet keinen Zug und aktiviert eine neue Rückenstich-Fähigkeit.
  • Der Schurke hat eine neue Rückenstich-Fähigkeit: Nach der Teleportation hat der Schurke vier Züge lang maximalen Klassenschaden und eine sehr hohe Trefferchance.
  • Es wurden einige Balance-Anpassungen vorgenommen: Camazotz erleidet keinen Schaden mehr durch Stacheln, Säure und Feuer, und Sluggoth erleidet keinen Schaden mehr durch Säure.
  • In einer Highscore-Tabelle kann man seníne fünf besten Ergebnisse verfolgen, einschließlich des gespielten Charakters, des erreichten Levels und der verwendeten Tränke.
  • Highscores für abgeschlossene Durchläufe sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
  • Erfolge bieten Ihnen optionale Herausforderungen, die in allen Ihren Durchläufen absolviert werden können. Einige sind offensichtlich, andere weniger!
  • Es gibt mehrere neue Musiktitel, komponiert von Jogeir Liljedahl.
  • Es gibt neue Soundeffekte, die die anderen neuen Funktionen begleiten.
  • Der Titelbildschirm hat neue Animationen und das Hintergrundbild im Spiel wurde verbessert.
  • Die Animationen der Spieler und Monster wurden verbessert.
Die Amiga-Version ist als "WHDLoad" erhältlich und nicht über Diskette spielbar. Das Spiel benötigt mindestens 2 MB Chip-RAM und 2 MB weiteren RAM. (dr)

[Meldung: 02. Feb. 2026, 06:25] [Kommentare: 3 - 02. Feb. 2026, 18:28]
