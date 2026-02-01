|02.Feb.2026
Andrea Palmatè
| AmigaOS 4: Versionsverwaltung Git 2.45
Vor rund zwei Jahren hatte Rafał Zabdyr für MorphOS die Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche für das Versionskontrollsystem Git begonnen (amiga-news.de berichtete). Für AmigaOS 4 stellt Andrea Palmatè nun erstmals auch einen Git-Clienten zur Verfügung, in der Version 2.45. Zu Besonderheiten, Einschränkungen und Tipps gibt er ausführlich in seinem Blogbeitrag Auskunft. (dr)
