02.Feb.2026
Andrea Palmatè


 AmigaOS 4: Versionsverwaltung Git 2.45
Vor rund zwei Jahren hatte Rafał Zabdyr für MorphOS die Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche für das Versionskontrollsystem Git begonnen (amiga-news.de berichtete). Für AmigaOS 4 stellt Andrea Palmatè nun erstmals auch einen Git-Clienten zur Verfügung, in der Version 2.45. Zu Besonderheiten, Einschränkungen und Tipps gibt er ausführlich in seinem Blogbeitrag Auskunft. (dr)

[Meldung: 02. Feb. 2026, 18:09] [Kommentare: 0]
