|04.Feb.2026
Manfred Bergmann (ANF)
| AmigaBASIC-Compiler ACE: Aktualisierung nach über 27 Jahren
Über siebenundzwanzig Jahre, nachdem der ursprünglich von David Benn seit 1991 entwickelte AmigaBASIC-Compiler ACE unter der GPL veröffentlicht wurde, gibt es nun Updates. Manfred Bergmann schreibt hierzu:
Was ist ACE?
ACE ist ein AmigaBASIC-Compiler mit Erweiterungen für den Amiga. Er übersetzt AmigaBASIC-Quellcode in native Amiga-Programme, indem er Motorola-68000- (bzw. 68020-) Assembler-Code und schließlich ausführbare Programme erzeugt. Der Compiler wurde bis 1996 von David Benn entwickelt und 1998 unter der GPL-Lizenz veröffentlicht.
Nun, nach 28 Jahren, wurde die Entwicklung wiederaufgenommen - mit einem neuen Zuhause auf der Plattform GitHub unter dem Titellink. Das Herunterladen ist entweder dort oder über das Aminet möglich.
Wichtigste Neuerungen:
Version 2.7.1 (Februar 2026)
