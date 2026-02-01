|ENGLISH VERSION
|
|04.Feb.2026
| Blog: Commodore, IBM, OS/2, ARexx - Deal or No Deal?
Im jüngsten seiner (englischen) Blog-Einträge geht Carl Svensson der unbelegten Behauptung nach, Commodore habe von IBM eine REXX-Lizenz im Gegenzug für die Nutzung von Gestaltungsideen der Amiga-Workbench bei der Entwicklung von OS/2 2.0 erhalten. Sein Fazit: Jenes Gerücht ist unwahr. (snx)
[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 0]
