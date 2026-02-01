amiga-news ENGLISH VERSION
 Print-/PDF-Magazin: APoV (Amiga Point of View), Ausgabe 7 (englisch)
"Amiga Point of View" ist ein englisches Magazin, das als PDF (ca. 2,30 Euro) oder in einer gedruckten Ausgabe mit zusätzlichem PDF-Versand (ca. 5,74 Euro zzgl. Versand) erhältlich ist. Die siebte Ausgabe bietet neben zahlreichen Spiele-Tests ein Interview mit Graftgold (u.a. Rainbow Islands, Paradroid 09, Uridium 2), den dritten Teil des Countdowns exklusiver Amiga-Spiele sowie einen Beitrag zur Emulation von 8-Bit-Rechnern auf dem Amiga. (cg)

[Meldung: 05. Feb. 2026, 23:58] [Kommentare: 0]
