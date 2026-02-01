In Planung: Dokumentarfilm über SCUMM

Der Australier Richard Moss und der Engländer Daniel Richardson planen mit "Passport to Adventure: The SCUMM Story" einen Dokumentarfilm über SCUMM ("Script Creation Utility for Maniac Mansion"), eine Software, die 1987 von Ron Gilbert und Aric Wilmunder für Lucasfilm Games programmiert wurde, um die Erstellung von portierbaren Point-and-Click-Adventures zu vereinfachen (Wikipedia).



Anhand von Interviews mit Schlüsselfiguren aus der SCUMM-Ära von LucasArts soll der Film eine unterhaltsame und tiefgehende Retrospektive auf die Mühen der SCUMM-Entwicklung, die Vielzahl an Einflüssen und Easter Eggs, die großartige Grafik und die besten (und schlechtesten) Momente der gesamten Spielereihe, die mit der SCUMM-Engine entwickelt wurde, werden - darunter die ersten drei Monkey Islands, Sam & Max Hit the Road, Maniac Mansion, Loom und viele mehr.



Aktuell haben sich unter anderem Ron Gilbert, der Schöpfer von SCUMM und Monkey Island, und David Fox (Designer von Zak McKracken) bereiterklärt, an dem Film mitzuwirken.



"Passport to Adventure: The SCUMM Story" befindet sich noch in der Vorproduktionsphase, wobei eine Crowdfunding-Kampagne geplant ist, um die Entwicklung zu finanzieren. Zuvor gibt es jedoch die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden. Ziel sei es, tausend Unterschriften zu sammeln, um daraus eine "Online-Fokusgruppe" zu bilden, die dabei helfen soll, das Konzept zu testen und zu verfeinern und sicherzustellen, dass genügend Nachfrage besteht, um den Dokumentarfilm auf den Markt zu bringen.



Der YouTube-Kanal "Cressup" hat dazu ein Interview mit Filmemacher Richard Moss veröffentlicht. (dr)



[Meldung: 06. Feb. 2026, 09:43] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

