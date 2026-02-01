|ENGLISH VERSION
|06.Feb.2026
| Shoot'em Up: Zwei-Spieler-Update für Arpegio
"Apregio" wurde für den diesjährigen AmigaGameJam mit der Scorpion Engine erstellt (amiga-news.de berichtete). Das nunmehr veröffentlichte Update bietet Zwei-Spieler-Unterstützung Behebung von Fehlern und eine ADF-Datei als Ladeoption. (dr)
[Meldung: 06. Feb. 2026, 10:27] [Kommentare: 0]
