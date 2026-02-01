|06.Feb.2026
| Shoot'em Up: "Rex and the Galactic Plague" 1.1
Rex and the Galactic Plague" (Video) ist ein vertikal scrollender Shooter, der mit Hilfe der Scorpion Engine entwickelt wird (amiga-news.de berichtete). Version 1.1 bietet folgende Änderungen:
(dr)
- Korrekturen für bestimmte Verhaltensweisen von Gegnern (insbesondere Soldaten, die nach dem Schießen an Ort und Stelle stehen bleiben konnten)
- Anpassungen der Z-Ebene, um zu verhindern, dass Sprites verschwinden, wenn sie nicht verschwinden sollten
- Eine kleine Änderung am Verhalten der Smart Bomb
- Verschiedene kleinere Fehlerbehebungen
[Meldung: 06. Feb. 2026, 21:13] [Kommentare: 0]
