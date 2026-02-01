|ENGLISH VERSION
|07.Feb.2026
(ANF)
| Retro Computer Meeting vom 24. bis 26.04.2026 Flechtof (bei Wolfsburg)
Das frühere "Alternative Computer Meeting (ACM)" heißt ab sofort "Meeting für Retro Computer", es findet vom 24. bis 26. April 2026 im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf bei Wolfsburg statt. Willkommen sind alle Fans von Heimcomputern und Konsolen der Achtziger, Neunziger und frühen Nullerjahre, sowie deren Clones und Nachfolger.
Teilnehmer ohne eigene Harware können jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen. Wer eigene Geräte mitbringen will kann sich ab sofort auf der Webseite der Veranstaltung anmelden. Die Hotelbuchung funktioniert zur Zeit noch nicht wird aber in den nächsten Tagen aktiviert.
Die Veranstaltung wird dieses Jahr erneut durch den VzEkC e.V. finanziell unterstützt. (cg)
[Meldung: 07. Feb. 2026, 13:24]
