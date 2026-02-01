|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|08.Feb.2026
| Veranstaltung: Retro- und Blogger-Treffen Famscon 2026 in Seligenstadt
Ein mit seinem zweiten Schwerpunkt Bloggen recht weites Retrospieleveranstaltungsformat ist die Famscon im Flipper- und Arcade-Museum im südhessischen Seligenstadt. Das diesjährige Treffen findet am Samstag, dem 11. Juli statt. (snx)
[Meldung: 08. Feb. 2026, 07:19] [Kommentare: 0]
|
