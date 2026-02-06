|08.Feb.2026
| Spillhistorie: Interview mit Al Lowe (Leisure Suit Larry; englisch)
Für die norwegische Webseite Spillhistorie hat Roar Granevang ein weiteres Interview geführt, diesmal mit Al Lowe. Der amerikanische Spieleentwickler heuerte 1982 bei Sierra an und wurde durch die Reihe "Leisure Suit Larry" bekannt, deren erster Teil 1987 erschien.
Das ausführliche Gespräch geht jedoch weit darüber hinaus, einschließlich seiner Leidenschaft fürs Saxophonspielen und seine Spur-N-Modelleisenbahn. (snx)
[Meldung: 08. Feb. 2026, 07:20] [Kommentare: 0]
