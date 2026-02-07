amiga-news ENGLISH VERSION
08.Feb.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
VintageSongPlayer_2.70... Audio/Players             A different, funny and ...
SDL_2.32.10_Libraries.lha Dependencies/Library/SDL  All Libraries SDL : SDL...
less-691.lha              Development/GeekGadgets   A paginator similar to ...
SDK-Explorer_1.1.lha      Development/Tools         A tool to explore the M...
SuperTux_0.7.0_beta2.lha  Games/Platform            SuperTux is an open-sou...
Shockolate_0.7.8.lha      Games/Shoot3D             Shockolate port (System...
(snx)

[Meldung: 08. Feb. 2026, 07:20] [Kommentare: 1 - 08. Feb. 2026, 07:28]
