|08.Feb.2026
| OS4Depot-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
vintagesongplayer.lha aud/pla 4Mb 4.0 A JukeBox multiformat player
libsdl3_gfx.lha dev/lib 3Mb 4.1 Drawing and graphical effects ex...
libsdl3_image.lha dev/lib 2Mb 4.1 SDL3 image file loading library
libsdl3_ttf.lha dev/lib 4Mb 4.1 A Freetype 2.0 wrapper for SDL3
wbkillwin.lha dev/mis 17kb 4.1 An interactive way to kill windows
git_installer.lha dev/uti 36Mb 4.1 Git for AmigaOS4
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
yt.lha vid/mis 940kb 4.1 YouTube URL Extractor script
(snx)
