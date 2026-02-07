amiga-news ENGLISH VERSION
 OS4Depot-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
vintagesongplayer.lha    aud/pla 4Mb   4.0 A JukeBox multiformat player
libsdl3_gfx.lha          dev/lib 3Mb   4.1 Drawing and graphical effects ex...
libsdl3_image.lha        dev/lib 2Mb   4.1 SDL3 image file loading library
libsdl3_ttf.lha          dev/lib 4Mb   4.1 A Freetype 2.0 wrapper for SDL3
wbkillwin.lha            dev/mis 17kb  4.1 An interactive way to kill windows
git_installer.lha        dev/uti 36Mb  4.1 Git for AmigaOS4
amiarcadia.lha           emu/gam 11Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
yt.lha                   vid/mis 940kb 4.1 YouTube URL Extractor script
(snx)

