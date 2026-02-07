amiga-news ENGLISH VERSION
 Aminet-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Calendrino.lha                 biz/misc     4K  OS3 Calendar with Infos abo... 
ace-basic.lha                  dev/basic  3.5M  OS3 AmigaBasic Compiler Enh...       
CubicIDE-ACE.lha               dev/basic   48K  GEN CubicIDE ACE Plugin                      
REST_API_Handler.lha           dev/c       26K  OS3 REST API Handler                         
gcc-6.5.0b-x86_64-linux.bz2    dev/cross  958M  OTH GCC 6.5.0b AmigaOS m68k...   
evo.lha                        dev/e      702K  OS3 E-VO: Amiga E Evolution                  
EM81_Simulator.zip             dev/gg     214K  GEN EM81_Simulator of Magic...   
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.4M  OS3 Game Creator with AGA s...            
fat95.v3.19.lha                disk/misc  198K  OS3 Win95/98 compatible fil...          
Radeon.lha                     driver/vid  14K  OS3 Radeon P96 driver                        
RageXL.lha                     driver/vid  12K  OS3 RageXL P96 driver                        
Voodoo.lha                     driver/vid  25K  OS3 Voodoo P96 driver                        
ScummVM_AGA_060.lha            game/misc   56M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
ScummVM_RTG_060.lha            game/misc   64M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
G-WARS.lha                     game/shoot  14M  OS3 Geometry Wars inspired ...           
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 776K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
PolyNova3D.lha                 gfx/3d     715K  OS3 Amiga port of PolyNova3...                 
Mega-ATcad.lha                 gfx/edit   883K  OS3 2D-CAD-Program                           
WhatIFF4.18.lha                mags/misc   20M  GEN What IFF? #4.18-Decembe...            
WhatIFF4.18Lite.lha            mags/misc   86K  GEN What IFF? #4.18-Decembe...            
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiVms.lha                     misc/emu   4.0M  OS3 Simulates OpenVMS comma...               
1stTrans.lha                   mods/pro   248K  GEN 1st Transition. PT Modu...  
fragile-freight.lha            mods/pro   221K  GEN Fragile Freight. PT Mod... 
EM81_Simulator_screen.png      pix/misc   969K  GEN EM81_Simulator Screensh...                
WinUAE_Mounter_33.lha          util/batch 324K  OS3 Mount CD + floppy disk ...  
abc-shell.lha                  util/shell 182K  OS4 Amiga Bourne Compatible...
