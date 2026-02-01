|ENGLISH VERSION
|
|09.Feb.2026
| Apollo-Team: Dritte Charge des A6000 im Verkauf
Pressemitteilung (Übersetzung): Das Warten hat ein Ende! Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die dritte Charge des Apollo A6000 (amiga-news.de berichtete) nun offiziell vorbestellt werden kann.
Egal, ob Sie Ihr System aufrüsten oder zum ersten Mal in die schnellste Amiga-kompatible Erfahrung eintauchen möchten, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich Ihre Hardware zu sichern. Bestellen Sie Ihr Exemplar direkt über den offiziellen Shop-Link.
Warum der A6000?
[Meldung: 09. Feb. 2026, 06:11] [Kommentare: 2 - 09. Feb. 2026, 08:24]
