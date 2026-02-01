Hollywood APK Compiler 5.0 veröffentlicht

Pressmitteilung: Airsoft Softwair freut sich die sofortige Verfügbarkeit vom Hollywood APK Compiler 5.0 bekanntgeben zu können. Mit dem Hollywood APK Compiler können Hollywood-Skripte ganz einfach als eigenständige Android-Apps kompiliert werden und damit auf Smartphones und Tablets benutzt oder in den Play Store hochgeladen werden.



Hollywood APK Compiler 5.0 ist ein großes Update, welches jetzt auch volle Unterstützung für Hollywood 11 bietet. Darüber hinaus werden die neuesten Target-API-Vorgaben des Play Store sowie die 16kb-Pagesize-Anforderung unterstützt. Außerdem erlaubt es der Hollywood APK Compiler 5.0 nun auch, die einzelnen vom APK angeforderten Berechtigungen zu konfigurieren. Schließlich werden nun auch die neueste Android Studio-Version (Otter 3 Feature Drop) sowie Gradle 8 unterstützt.



Das Update auf den Hollywood APK Compiler 5.0 wird allen Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt und kann vom geschützten Downloadbereich ab sofort heruntergeladen werden. (dr)



[Meldung: 09. Feb. 2026, 06:12] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

